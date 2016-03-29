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محافظ أسيوط يوجه بإزالة الاشغالات من أمام موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه

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محافظ أسيوط يوجه بإزالة الاشغالات من أمام موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه محافظ أسيوط يوجه بإزالة الاشغالات من أمام موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته برفع جميع الإشغالات الواقعة بنطاق موقف السيارات السرفيس بمنطقة نزلة عبد اللاه، والتى تتسبب فى إحداث العشوائية بالمكان وإعاقة المرور فى دخول وخروج السيارات من الموقف، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن تنشئ المحافظة سوقا حضاريا للباعة الجائلين بجوار الموقف ولا يلتزم به الباعة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية لإحداث السيولة المرورية، وإزلة المخاطر القائمة من وجود تلك الإشغالات فى هذة المناطق الحيوية، مشدداً على الاهتمام بمنطقة مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه، باعتبارها واجهة المحافظة أمام الوافدين إليها وعدم السماح مطلقاً بأى إشغالات بالمنطقة، مع توقيع عقوبات رادعة فى حالة تكرار المخالفات والإشغالات وعدم الالتزام بتعليمات الحى.

من جانبه أوضح محمد حلمى رئيس حى شرق، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات الواقعة أمام موقف نزلة عبد اللاه، بالاستعانة بمعدات الحى، وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق ومباحث قسم ثان أسيوط وأسفرت عن ضبط 3 فروشات بيع سجائر وحلوى وتسالي و2 فاترينية مأكولات وأدوات بيع مشروبات ساخنة وتروسيكل أيس كريم متنقل وتم التحفظ علي جميع الاشغالات ومصادرتها بمعرفة قسم شرطة المرافق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأضاف رئيس الحي أن سيتم تيسيير حملات يومية لرفع الاشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية لتفعيل منظومة النظافة ومنع العشوائية التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية لافتاً إلى إزالة جميع الإشغالات من موقف نزلة عبد اللاه وجاري متابعة واستكمال الحملات فى أماكن أخرى.

موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه (1)

موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه (2)

موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه (3)

موقف السرفيس بنزلة عبد اللاه (4)

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