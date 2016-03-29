وزير الصحة: مصر فى طريقها للتخلص من السل وأشعر بالقوة فى المؤتمرات الطبية

افتتح وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى المؤتمر الــ 57 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر ووزير الصحة الأسبق.

وقال وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر المنعقد فى الفترة من 29 مارس إلى 1 إبريل بالقاهرة بحضور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "إنه شىء جميل مهما كانت مسئولياتى أن أشارك بالحضور فى المؤتمرات العلمية، مضيفا "حضور أى مؤتمر علمى يعطينى قوة، ويعود بى لمهنتى الأساسية ويشعرنى بالهدف الذى خلقنا لأجله وهو أن نقوم بتعليم الأطباء وإلقاء المحاضرات والشعور بالسعادة عندما نرى أنها لاقت استحسان الأطباء."

>وأوضح أنه فخور بمستشفيات الصدر وأقسام الصدر فى مصر مضيفا: "فى الفترة الماضية حدثت طفرة فى العلاج، وأصبح الآن الاهتمام بمنع العدوى".

وقال بالسبة لحالات الإصابة بالسل فى العظام كنا نرى قديما حالة كل أسبوع، وكان كثير جدا ولكن حاليا نرى هذه الحالات بصورة نادرة وتأتى إلينا حالة واحدة فى السنة، وآخر حالة رايتها كانت عام 2013 وكان يشتكى بمشكلة فى ركبته، ومن خلال لتحليل الباثولوجى اكتشفنا وجود سل بالعظام، مؤكدا أن هناك أشياء كثيرة تخطيناها واستطعنا القضاء على البلهارسيا ونحن فى طريقنا للتخلص من السل.

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