دراسات علمية: خضروات "الربيع" تحتوى على الفيتامينات والمعادن والأجسام الحية

أثبتت العديد من الدراسات العلمية التى أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين برئاسة خبير التغذية الفرنسى "فريدريك سرفونى"، أنه بعد الخروج من فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع فإن الجسم فى حاجة لمزيد من الفيتامينات والمعادن التى فقدها مع برودة الجو لذلك يجب التركيز على خضروات الربيع الخضراء الطازجة، والتى تحتوى على المياه والألياف والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم وفيتامين سى والكاروتين التى تقوى الأوعية الدموية وسيولها فى الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الخضروات مثل البروكلى والخيار والخس والبامية والفاصوليا الخضراء والكوسة والكرفس تساعد على امتلاء المعدة، بالإضافة إلى إعطائك الإحساس بالشبع ويفضل أكلها طازجة لأن عملية المضغ تزيد من الإحساس بالنسيج كما أنها تحتوى على من 10 إلى 30 سعرا حراريا فى كل مائة جرام، كما يفضل عدم تقشيرها وغسلها جيدا بالماء فهى تحتوى على الألياف والفيتامينات والمعادن التى يحتاج إليها الجسم، بالإضافة إلى الماء وهى مضادة للأكسدة وتساعد الكلى والكبد على أداء وظائفهما.

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