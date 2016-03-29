مصرع وإصابة 24 عراقيا فى تفجير انتحارى وسط بغداد

فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه الثلاثاء، مستهدفا مجموعة من العمال فى ساحة الطيران بمنطقة باب الشرقى وسط بغداد بالعراق.

وقال مصدر أمنى أن التفجير الانتحارى بحزام ناسف الذى استهدف أسفر عن مصرع 4 من العمال وأكثر من 20 جريحا.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن اعتداء ارهابية وقع بساحة الطيران نفذه انتحارى يرتدى حزاما ناسفا وسط عدد من العمال وليس، مما ادى لمقتل مدنى واحد وإصابة 18 آخرين بجراح.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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