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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين والصيادين فى غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين والصيادين فى غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين والصيادين فى غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة بفلسطين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من المزارعين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية ومنعوهم من فلاحتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوفهم.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وصاحب الآليات العسكرية توغل "حفار" بغطاء من الطيران الحربى.

فى السياق ذاته، فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل عشوائى صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتى السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة وهى على بعد أقل من 6 أميال بحرية، مما أجبر الصيادين للهروب إلى الشاطئ.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
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