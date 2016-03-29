القبض على مُنقب عن الآثار بأسوان بعد زراعته حديقة قنب محاطة بسور كهرباء

ألقت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل لشروعه فى التنقيب عن الآثار داخل منزله، بغرض الثراء السريع، وإنشاء حديقة من زراعات القنب أمام منزله بمركز أبو الريش، ومحاطة بسور كهربائى.

جاء ذلك بناءً على تعليمات من اللواء أحمد شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، للواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية والوقوف على مدى الالتزام بقوانين السياحة وضبط الخارجين عن القانون.

ونجحت إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان، برئاسة العقيد خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، والرائد محمد خلف، رئيس مباحث السياحة بأسوان، والرائد محمد عليوة، رئيس مباحث الآثار بأسوان، والنقيب آسر جلال، والنقيب محمد حازم، معاونى مباحث السياحة والآثار بأسوان، من ضبط المتهم "بخيت.ح" 43 سنة، عاطل ومقيم مركز أبو الريش، وذلك لقيامه بالتنقيب داخل منزله بحثاً عن الآثار.

وعثر بداخل منزله على حفرة بعمق 24 متراً ، تنتهى بسرداب شرقى بعمق 15 متراً، كان قد بدأ المتهم فى حفرها منذ حوالى 5 سنوات، بغرض البحث عن الثراء السريع، كما تم العثور أمام مسكنه على مزرعة من مخدرات، عبارة عن 170 شجرة من نبات القنب الهندى المخدر الذى يستخلص منه جوهر الحشيش المخدر، ومحاطة بسور كهربائى لإعاقة الشرطة من الوصول إليها، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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