أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مُنقب عن الآثار بأسوان بعد زراعته حديقة قنب محاطة بسور كهرباء

Google+ Print
القبض على مُنقب عن الآثار بأسوان بعد زراعته حديقة قنب محاطة بسور كهرباء القبض على مُنقب عن الآثار بأسوان بعد زراعته حديقة قنب محاطة بسور كهرباء
ألقت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل لشروعه فى التنقيب عن الآثار داخل منزله، بغرض الثراء السريع، وإنشاء حديقة من زراعات القنب أمام منزله بمركز أبو الريش، ومحاطة بسور كهربائى.

جاء ذلك بناءً على تعليمات من اللواء أحمد شاهين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، للواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية والوقوف على مدى الالتزام بقوانين السياحة وضبط الخارجين عن القانون.

ونجحت إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان، برئاسة العقيد خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان، والرائد محمد خلف، رئيس مباحث السياحة بأسوان، والرائد محمد عليوة، رئيس مباحث الآثار بأسوان، والنقيب آسر جلال، والنقيب محمد حازم، معاونى مباحث السياحة والآثار بأسوان، من ضبط المتهم "بخيت.ح" 43 سنة، عاطل ومقيم مركز أبو الريش، وذلك لقيامه بالتنقيب داخل منزله بحثاً عن الآثار.

وعثر بداخل منزله على حفرة بعمق 24 متراً ، تنتهى بسرداب شرقى بعمق 15 متراً، كان قد بدأ المتهم فى حفرها منذ حوالى 5 سنوات، بغرض البحث عن الثراء السريع، كما تم العثور أمام مسكنه على مزرعة من مخدرات، عبارة عن 170 شجرة من نبات القنب الهندى المخدر الذى يستخلص منه جوهر الحشيش المخدر، ومحاطة بسور كهربائى لإعاقة الشرطة من الوصول إليها، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حديقة قنب محاطة بسور كهرباء (2)

حديقة قنب محاطة بسور كهرباء (3)

حديقة قنب محاطة بسور كهرباء (4)

- مباحث السياحة بأسوان تضبط راقصة تحرض على الفسق و4 صناديق خمور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365