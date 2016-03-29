النيابة تستعجل محتوى كاميرات مطار برج العرب لكشف تحركات خاطف الطائرة

أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تكليفا للجهات المختصة بسرعة إفادتها بمحتوى كاميرات المراقبة بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ووحدات استقبال المسافرين، وأماكن إنهاء الإجراءات والأختام، للكشف عن خط سير المتهم بخطف الطائرة وتحركاته.

وكلفت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، فريقا من نيابة العامرية ثان، باتخاذ إجراءات التحقيق الأولية فى واقعة خطف طائرة الركاب من مطار برج العرب، وإجبارها على تحويل مسارها إلى مطار قبرص.

- الإذاعة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية يطالب بالإفراج عن سجينات فى مصر