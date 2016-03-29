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بلاغ للنائب العام يتهم "صاحبة لقاء ميسي" بإهانة سمعة مصر

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بلاغ للنائب العام يتهم "صاحبة لقاء ميسي" بإهانة سمعة مصر بلاغ للنائب العام يتهم "صاحبة لقاء ميسي" بإهانة سمعة مصر
تقدم المحامى عبد المجيد السيد جابر، ببلاغ للنائب العام رقم 3654 ضد الإعلامية منى الشرقاوى مقدمة برنامج «yes I'm Famous على قناة mbc ، بتهمة تعمدهم إهانة مصر والتشهير بها والإساءة لسمعتها بتحريضهم لاعب الكرة الأرجنتينى "ميسي" بالتبرع بحذائه لصالح فقراء مصر مما أضر بسمعة مصر.

وأضاف "جابر" فى بلاغه، أن الحلقة المذاعة من البرنامج تسببت فى إهانة كل المصريين وإشعارهم بأنهم "شحاتين"، وأظهرت المصريين بأنهم فقراء ننتظر المعونات أمام العالم ويستحقون العطف والشفقة من الغير، وأن المذيعة لم تقم بالرد عليه أو ردعه حفاظًا على ماء وجه المصريين.

ليونيل ميسى، اللعبه الحلوه، اخبار الرياضه اليوم، الارجنتين، برشلونه، منى الشرقاوى، بلاغ للنائب العام (1)

ليونيل ميسى، اللعبه الحلوه، اخبار الرياضه اليوم، الارجنتين، برشلونه، منى الشرقاوى، بلاغ للنائب العام (2)

ليونيل ميسى، اللعبه الحلوه، اخبار الرياضه اليوم، الارجنتين، برشلونه، منى الشرقاوى، بلاغ للنائب العام (3)


>صاحبة لقاء ميسى: "الحذاء" مستهلك ومتهالك.. والإعلان عن المزاد قريباً
>شوبير يهاجم منتقدى "حذاء" ميسى: تتبعون سياسة القطيع وهيصة الموالد
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مصر 365

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