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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالبحيرة.

وكانت وردت معلومات إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير مفادها، قيام كل من "و م ال" عاطل ومقيم كوم الفرج أبوالمطامير والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سلاح نارى – سرقة بالإكراه"، و"م م م" عاطل، و"ش ع ر" سائق ومقيمان علوبة أبو المطامير، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، يتزعمــه الأول، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وإعادتها لمالكيها بأسلوب الحلوان.

بتقنين الإجراءات أسفرت عن ضبط جميع المتهمين حال ممارستهم نشاطهم الإجرامى، وبحوزة المتهم الثالث فرد خرطوش عيار 16 محلى الصنع وعدد (4) طلقات من ذات العيار، تم ضبط السيارات بإرشاد المتهمين المضبوطين وبعرضهم على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة سيارات، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

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