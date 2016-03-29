«الجنح» تؤيد الحكم على متهمي «مركب الوراق الغارق»

قضت محكمة جُنح مستأنف الوراق، الثلاثاء، بتأييد الحكم على المتهمين مقدمي الطعن في قضية “مركب الوراق الغارق”، حين قضت بالحبس 5 سنوات للمتهم الأول، و7 سنوات للآخر.

كما قضت ذات المحكمة بقبول الاستئناف على رفض الدعوى المدنية ضد رئيس الجمهورية، وعدم الاختصاص في نظرها، وقررت أحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، حسبم أفاد مراسلنا.

> وكانت محكمة جٌنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، قد قضت بسجن المتهم “حمادة. ع” 7 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما قضت على المتهم “محمد. خ”، بـ 5 سنوات، فضلًا عن 10 سنوات للمتهم الهارب رضا السويسي، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في قضية “غرق مركب الوراق”.

يذكر أن راح ضحية حادث مركب الوراق 40 شخصًا.