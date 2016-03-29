سندس القطان تستضيف جلسة لتعليم أسرار الجمال مع علامة شيسيدو

استضافت خبيرة التجميل الكويتية سندس القطان جلسة لتعليم أسرار الجمال مع علامة شيسيدو في متجر هذه الأخيرة بحلّته الجديدة في متجر باريس غاليري في دبي مول. تستخدم سندس عادةً مستحضرات شيسيدو للعناية بجمالها، وعرّفت محبّيها إلى بعض أحدث المستحضرات التي طرحتها العلامة، وتشمل مركّز Ultimune Power Infusing Concentrate، وكريم Bio-Performance Glow Revival Face and Eye Cream للوجه والعينين، ورذاذ Ibuki Quick Fix Mist، وكريم الأساس Synchro Skin Foundation.