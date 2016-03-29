أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

خلطات للشعر الجاف موجودة في منزلك

Google+ Print

الثلاثاء 29-03-2016 19:00

يتعرض الشعر إلى عوامل عديدة تؤدي إلى جفافه فتكسره وفقدانه حيوتيه. لذلك من الضروري جداً أن تعالجي مشكلة جفاف الشعر، لكي ينمو بصحة. بعيداً عن الشامبو وكريمات الشعر، هناك خلطات طبيعية من مستحضرات المطبخ تعالج مشاكل الشعر الجاف.

تابعي هنا:

1.خلطة الأفوكا والزيوت لترطيب الشعر:
يحتاج شعرك إلى الزيوت الطبيعية التي تتغلغل في أعماقه لتغذيه وتمنحه التألق واللمعان.
المكونات:
-ملعقة كبيرة من زيت القمح
-ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا
-حبة أفوكا
اهرسي الأفوكا جيداً، ثم ضعي الزيوت فوقها، واخلطي المزيج جيداً كي يتحول الى عجينة لينة. ضعي الخلطة على شعرك من الرؤوس إلى الأطراف، ثم لفي منشفةً دافئةً حول شعرك واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً.
هذه الخلطة سترطب شعرك وتعيد رونقه.

2.خلطة البصل لعلاج الشعر الجاف وزيادة نموه:
يحتوي البصل على الكبريتات التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر. لذلك لا تترددي في استخدامه كأساس لخلطة طبيعية تعالج شعرك.
المكونات:
-ملعقة كبيرة من عصير البصل
-ملعقة كبيرة من العسل
-3 قطرات من زيت اللافندر
امزجي الخلطة جيداً، من ثم دلكي فروة رأسك بها، وبعدها لفي شعرك بمنشفة ساخنة لمدة ساعة. احرصي على غسل شعرك جيداً بعد هذه الخلطة.

تابعي أيضاً:

اكسسوارات شعر 2016 بالصور

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"

أسرع وصفة لتنعيم الشعر

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي