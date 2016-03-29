خلطات للشعر الجاف موجودة في منزلك

يتعرض الشعر إلى عوامل عديدة تؤدي إلى جفافه فتكسره وفقدانه حيوتيه. لذلك من الضروري جداً أن تعالجي مشكلة جفاف الشعر، لكي ينمو بصحة. بعيداً عن الشامبو وكريمات الشعر، هناك خلطات طبيعية من مستحضرات المطبخ تعالج مشاكل الشعر الجاف.

تابعي هنا:

1.خلطة الأفوكا والزيوت لترطيب الشعر:

يحتاج شعرك إلى الزيوت الطبيعية التي تتغلغل في أعماقه لتغذيه وتمنحه التألق واللمعان.

المكونات:

-ملعقة كبيرة من زيت القمح

-ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

-حبة أفوكا

اهرسي الأفوكا جيداً، ثم ضعي الزيوت فوقها، واخلطي المزيج جيداً كي يتحول الى عجينة لينة. ضعي الخلطة على شعرك من الرؤوس إلى الأطراف، ثم لفي منشفةً دافئةً حول شعرك واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً.

هذه الخلطة سترطب شعرك وتعيد رونقه.

2.خلطة البصل لعلاج الشعر الجاف وزيادة نموه:

يحتوي البصل على الكبريتات التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر. لذلك لا تترددي في استخدامه كأساس لخلطة طبيعية تعالج شعرك.

المكونات:

-ملعقة كبيرة من عصير البصل

-ملعقة كبيرة من العسل

-3 قطرات من زيت اللافندر

امزجي الخلطة جيداً، من ثم دلكي فروة رأسك بها، وبعدها لفي شعرك بمنشفة ساخنة لمدة ساعة. احرصي على غسل شعرك جيداً بعد هذه الخلطة.

تابعي أيضاً:

اكسسوارات شعر 2016 بالصور

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"

أسرع وصفة لتنعيم الشعر