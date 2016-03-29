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7نصائح للحفاظ على ثبات أحمر الشفاه

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الثلاثاء 29-03-2016 19:57

نقدم لك في هذا الموضوع7 نصائح للحفاظ على أحمر الشفاه الخاص بك لأطول فترة ممكنة، لتظل إطلالتك مليئة بالجمال والجاذبية طوال اليوم:

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1.عليك بالحفاظ على نضارة وجمال ابتسامتك، وذلك بالحفاظ على أسنانك ناصعة البياض.
2.استخدمي لون أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك، ويفضّل اختيار الألوان الوردية والقرمزية والأرجوانية.
3.قومي بـ تقشير الشفاه وإزالة الجلد الميت، وذلك بفرك شفتيك بلطف بالسكّر الخشن، للتخلص من الجلد الميت منها ولتصبح ناعمة وملساء.
4.اهتمي بترطيب شفتيك، وذلك بوضع أحمر شفاه مرطب كقاعدة لشفتيك للحفاظ على ترطيبهما.
5.ضعي القليل من بودرة الوجه على شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه، للحصول على نتائج مثالية لأحمر الشفاه، فهذه الخطوة ستساعدك على تجنب تلاشي اللون بسرعة.
6.قومي بتحديد شفتيك باستخدام أقلام التحديد للحفاظ على أحمر الشفاه ثابتاً لفترة أطول، كما أنه يساعد في تحديد الشفاه ومنع أحمر الشفاه من الخروج عن حدود الشفاه عند تناول الطعام أو الشراب.
7.استخدمي فرشاة الفم عند وضع أحمر الشفاه على شفتيك، لتحافظي على تحديد اللون على الشفاه بدقة والابتعاد عن إحداث الفوضى لأحمر الشفاه على شفتيك.

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