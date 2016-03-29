عملية رفع الوجه بطريقة «ذيل الحصان» الأشهر عالمياً!

لطالما اقترنت تسريحة ذيل الحصان مع عمر الشباب، تسريحة قمنا بها دائماً في مختلف مراحل طفولتنا، وفي سنوات المراهقة، وحتى اليوم. لكن، أصبحت المرأة خجولة نوعاً ما من اعتماد هذه التسريحة الطفولية، وخصوصاً في حال كانت قد شارفت على الثلاثين من العمر أو أكثر... لكن هذا خطأ فادح إذ نكشف لك في «سيدتي» أسباباً ضروريّة لاعتماد هذه التسريحة التي ستخفي على الأقل 10 سنوات من عمرك، كذلك ستتعرفين على أحدث عملية جراحية لشد ورفع الوجه، مستوحاة من ذيل الحصان:

وجهة نظر جمالية:

عندما يتم سحب الشعر إلى الوراء ورفعه بطريقة متقنة، تلاحظين أن وجهك بأكمله رُفع وشد بالكامل. يقول مصفف شعر المشاهير هاري جوش، الذي يعمل مع محبات تسريحة ذيل الحصان مثل gwyneth paltrow وgisele bundchen: لا عجب أن هذه التسريحة الأنيقة والبسيطة مفضلة في هوليوود منذ الخمسينات وحتى اليوم، حيث لا يمر حدث على سجادة حمراء أو عرض أزياء عالمي من دون رؤية هذه التسريحة على شعر النجمات أمثال (ريز ويذرسبون، ساندرا بولوك، بليك ليفلي وفي عروض ralph lauren وbottega veneta برزت كموضة شعر لخريف هذا الموسم). استدعى رواج هذه التسريحة اهتمام جراحّي تجميل الوجه مثل الطبيب المقيم في نيويورك فيليب ميلر، الذي أوجد فكرة إجراء هذه التسريحة على شكل عملية تعزّز شباب المرأة وجمالها. فماذا يقول هذا الطبيب عن هذا الموضوع:

«عندما ترفع المرأة شعرها في شكل ذيل حصان عال، طبيعياً، تسحب الأنسجة الجلدية من الجبهة وعظام الخدود، وهو بالضبط المطلوب لعلاج الجلد المترهل الذي يبدأ في الظهور في الثلاثينات أو في عمر أبكر». فماذا لو قامت المرأة بالجراحة؟

الجراحة:

على الرغم من أن الإجراء التقليدي لـشد الوجه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، حيت تفيد «الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل» أنها من أكبر خمس عمليات تجميل جراحية طلباً في العالم، إلا أن ميلر أوجد جراحة «ذيل حصان» لتلبية احتياجات المرأة في سن أصغر. الإجراء أشبه برفع بسيط لمكافحة علامات الشيخوخة المبكرة.

الجراحة تتم تحت التخدير الموضعي في نحو ساعة، نتائجها فورية وإن لم يرها المريض فإنه حتماً سيشعر بها، إذ تخفي من العمر على الفور سبع سنوات من وجهك، والنتيجة يمكن أن تدوم من خمس إلى سبع سنوات.

طريقة التطبيق: يتم إجراء شقوق فوق كل أذن وتبقى مخفية على طول خط منبت الشعر. ثم يرفع الجلد من وراء الأنسجة الدهنية والليفية، ويتم قطع الأربطة، للسماح بإعادة تنظيم هذه الطبقات. «إذا سحب الجلد وقصّ دون معالجة الأنسجة، ستكون الطلة مترهلة، وسوف يعود الجلد إلى التمدد في غضون أسابيع. لذا، ولضمان نجاح العملية، يجب سحب الأنسجة وإرجاع الجلد مرة أخرى. ثم، يتم إغلاق الشقوق، وإزالة الغرز والخيوط بعد خمسة أيام.



تقول نيكول (34 عاماً) إن هذه العملية هي أفضل شيء قامت به، إذ تبدو أصغر بـ 10 سنوات. وتضيف «شعوري رائع لا يمكن لأحد اكتشاف عمري». وتشمل الآثار الجانبية تورماً طفيفاً وكدمات. أما التكلفة فتراوح بين: 8000-11000 دولار.

تابعي أيضاً:

بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء