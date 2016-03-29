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الرضاعة الطبيعية والتطعيمات تخفض فرص التهابات الأذن للأطفال بنسبة 39%

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الرضاعة الطبيعية والتطعيمات تخفض فرص التهابات الأذن للأطفال بنسبة 39% الرضاعة الطبيعية والتطعيمات تخفض فرص التهابات الأذن للأطفال بنسبة 39%
كشفت دراسة طبية النقاب عن أن ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية والحرص على تلقى الطفل للقاحات بانتظام فضلا عن ابتعاد الأم عن التدخين، عوامل تساهم بصورة كبيرة فى خفض معدلات الإصابة بالتهابات الأذن بين الأطفال خلال السنة الأولى من الولادة.

وتوصل الباحثون إلى أن طول فترة الرضاعة تخفض بصورة كبيرة فرص الإصابة بنزلات البرد فضلا عن التهابات الأذن المرتبطة بها، والتى تعد أمرا شائعا مع الإنفلونزا.

وأضاف الباحثون أنه من المرجح أن التدخلات الطبية فى العقود القليلة الماضية، مثل استخدامات لقاحات الالتهابات الرئوية والإنفلونزا مع انخفاض معدلات التدخين قد ساهمت بشكل مباشر فى خفض فرص التهابات الأذن.

وتتزايد مخاطر الإصابة بالتهابات الأذن بين الأطفال الذين هم أقل من ستة أشهر بصورة مضطردة بسبب العدوى المتكررة لهم.

وكشفت النتائج – التى نشرت فى "دورية طب الأطفال " – انخفاض معدلات عدوى الأذن ما بين 6 إلى 18 % خاصة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وبنسبة 23 إلى 39 % بين الأطفال الذين تخطت أعمارهم ثلاثة أشهر .


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