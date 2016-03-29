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صن: ليفربول يأمل في انتداب ثنائي المنتخب الألماني

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صن: ليفربول يأمل في انتداب ثنائي المنتخب الألماني صن: ليفربول يأمل في انتداب ثنائي المنتخب الألماني

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ليفربول يائسا من أجل التعاقد مع ثنائي منتخب ألمانيا ماريو جوتزه وجوناس هيكتور.

فالمدرب يورجن كلوب يرغب في انتدابهما للفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي قد يكلف الريدز مبلغا قدره 32 مليون جنيه إسترليني. فجوتزه قد يرحل الصيف المقبل عن بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن كلوب مهتما بالظهير الأيسر هيكتور، فقام بإرسال شخصين لمتابعته في لقاء ألمانيا وإنجلترا الودي السبت الماضي.

وسلطت الصحيفة الضوء على رغبة الثنائي في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقالت إن أرسنال يسعى لضم جوتزه لكن وجود كلوب (مدربه السابق في دورتموند) قد يعجل بانتقاله إلى ليفربول.

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