إبراهيموفيتش: الوجهة المقبلة؟ قد أعتزل في الصيف

قال زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريسس ان جيرمان إنه قد يعتزل كرة القدم الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع بطل فرنسا.

ولم يحدد بعد الدولي السويدي أين سيلعب الموسم المقبل، فلم يجدد عقده مع سان جيرمان ولم يعلن انتقاله إلى ناد أخر.

وأشار "إبرا" من قبل إلى رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى سعي عدة فرق إنجليزية لضمه.

وقال إبرا لقناة تي في 4:"أي شيء قد يحدث في الصيف. قد أعتزل".

"لم يفكر أحد بهذه الاحتمالية، قد أفضل الاعتزال وأنا في قمة مستواي".

"عندما تكون جميع الأوراق مطروحة أمامك سأرى أي اتجاه سأسلكه".

ويستعد "إبرا" لقيادة السويد في يورو 2016 شهر يونيو المقبل، وسيلعب في مجموعة تضم إيطاليا وبلجيكا وأيرلندا.