مصطفى بكري: حادث خطف الطائرة المصرية بقبرص هدفه وقف محاكمة قضية التمويل الأجنبي

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الثلاثاء، إن عملية خطف الطائرة المصرية بمطار “لارناكا” القبرصي، ليس لها علاقة بقضايا إجتماعية، ولكن القضية ذات طابع سياسي.

وأضاف بكري، خلال تغريدات متتالية نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الهدف من الحادث هو وقف محاكمات قضية التمويل الأجنبي، والمطالبة بإلغاء قرارات الممنوعين من السفر، والإفراج عن أي سجين يتم توقيفه.

وأوضح أن الحادث يهدف أيضا إلى وقف أية إجراءات متوقعة ضد العناصر التي تتلقي تمويل أجنبي من الخارج، مضيفا أن العملية ليست فردية، والهدف منها الضغط على السلطات المصريه لوقف التحقيق ومحاكمة عناصر التمويل الاجنبي بعد أن فشلت ضغوط القوي الغربيه والأمريكيه في إثناء مصر عن وقف التحقيق مع النشطاء، خوفا من فضح حقيقة التمويل الخفي ودور بعض السفارات الأجنبية في مصر في نشر الفوضي في البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشار بكري، إلى أن خاطف الطائرة سيف الدين مصطفي، من منطقة الضاهر، وسبق أن صدر ضده حكما في قضية نصب وتزوير، لافتا إلى رئيس الوزراء أدار الأزمة منذ الصباح الباكر من صالة ٢ بمطار القاهره مع وزيري الطيران والداخلية .