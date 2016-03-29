"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشان إنشاء أكاديمية الامارات الدبلوماسية ومقرها أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس أمناء الأكاديمية انشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.

وتهدف الاكاديمية الى دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي بما يحقق استراتيحية الدولة والعمل على تاهيل وتدريب ورفع كفاءة اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين فب الوزارة والجهات المعنية الاخرى

> وتختص بالاسهام في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية