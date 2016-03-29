إبراهيموفيتش: الوجهة المقبلة؟ قد أعتزل في الصيف

تأكد هبوط شباب الضبعة بشكل كبير إلى دوري الدرجة الثالثة، لكن مدربه محمد كيتا يرفض الاستسلام في مواجهة الزمالك رغم اعترافه بفارق الإمكانات بين الفريقين.

ويلعب الزمالك حامل لقبي الدوري والكأس ضد شباب الضبعة صاحب المركز الأخير في مجموعته بدوري الدرجة الثانية يوم الخميس في دور الـ32 من كأس مصر.

ويحاور FilGoal.com مدرب شباب الضبعة قبل مواجهة رجال أليكس ماكليش.

وكل ما يلي على لسان مدرب شباب الضبعة لـFilGoal.com..

"المقارنة بين الزمالك وشباب الضبعة ستكون ظالمة".

"المنطق يقول إن الزمالك سيفوز بعدد وافر من الأهداف، ولكنني أرى أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

"لاعبو شباب الضبعة لديهم حافز وإصرار على تقديم أنفسهم بشكل جيد أمام الزمالك، وسأحاول أن اعتمد على هذه الروح على أمل تعويض فارق الإمكانات مع الزمالك".

"مستوى الزمالك في تحسن بفضل الاستقرار، وأرى أن الفريق في تطور مع أليكس ماكليش المدرب صاحب الشخصية القوية".

"المباراة غير محسومة بالطبع، ولو كانت كذلك لانسحبت من أمام الزمالك أساسا".

"أسعى لتقديم عرض جيد وأتمنى الفوز، فكل شيء وارد في كرة القدم".

العودة من أجل الزمالك

"توليت مسؤولية الفريق مع بداية الدور الثاني من هذا الموسم، وكان يحتل المركز قبل الأخير لكننا قدمنا أكثر من مباراة بشكل جيد".

"ولكن مع تدهور النتائج في الفترة الأخيرة تأكد هبوط الفريق بشكل كبير إلى الدرجة الثالثة".

"حاولت أقدم كل ما في وسعي من أجل الفريق إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكنني تقدمت بالاستقالة قبل مباراة الحمام الأخيرة في الدوري".

"لكن إدارة النادي تواصلت معي وطلبوا مني قيادة الفريق بمباراة الكأس أمام الزمالك".

"وافقت .. وستكون أخر مباراة لي مع الفريق".

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