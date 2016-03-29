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200 فرصة عمل لشباب الخريجين بمرتبات مجزية ببورسعيد

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200 فرصة عمل لشباب الخريجين بمرتبات مجزية ببورسعيد 200 فرصة عمل لشباب الخريجين بمرتبات مجزية ببورسعيد
أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد بالتعاون مع إحدى شركات الأمن المتخصصة عن توفير 200 فرصة عمل لشغل وظيفة ضابط أمن بالقطاع الخاص.

ومن جانبها أكدت إيمان المهدى مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة بورسعيد، أن المرتبات تبدأ من 1200 لـ1900 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سنوية 10% وتوفير مسكن مفروش للمغتربين وتأمين صحى شامل ووسيلة انتقال من المسكن إلى العمل وعمرة المولد النبوى للمتميزين سنويا.


>- افتتاح ملتقى الجامعات المصرية بعنوان مصر تتحدى الصعاب ببورسعيد‎

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مصر 365

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