9 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على إقامة 9 مشروعات استثمارية متنوعة فى عدة مجالات.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن المشروعات ستكون فى مجالات: "عيش غراب – محطة خدمة – مزارع انتاج حيواني – ثلاجة خضار وفاكهة ومحطة فرز – مستودع غاز– عنابر انتاج حيوانى" بإجمالى تكاليف استثماريه بلغت 49.5 مليون جنيه ستوفر أكثر من 471 فرصه عمل لأبناء المحافظة.

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