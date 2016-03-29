الإذاعة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية يطلب الإفراج عن سجينات بمصر

قالت الإذاعة القبرصية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى عمر، مدرس تاريخ بمنطفة الضاهر التعليمية بالقاهرة، يطلب الإفراج عن سجينات بمصر.

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين عمر، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.