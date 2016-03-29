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جامعة الإسكندرية: إبراهيم سماحة من ضمن مختطفى الطائرة المصرية

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جامعة الإسكندرية: إبراهيم سماحة من ضمن مختطفى الطائرة المصرية جامعة الإسكندرية: إبراهيم سماحة من ضمن مختطفى الطائرة المصرية
أكد مصدر بجامعة الإسكندرية، أن الدكتور إبراهيم سماحة أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، ليس له علاقة بخطف الطائرة المصرية، وهو من ضمن المختطفين، وتم الإفراج عنه فى الساعة التاسعه صباحا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الجامعة تواصلت مع الطبيب البيطرى وهو متواجد حاليا فى صالة المطار ، موضحاً أن الدكتور إبراهيم سماحة كان فى طريقه للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مطار برج العرب، لكى يحضر مؤتمر علمى عالمى عن الرقابة على الأغذية الصحية.


>- بالفيديو.. لحظة الإفراج عن ركاب طائرة "مصر للطيران" المخطوفة فى قبرص
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