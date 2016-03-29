بالصور.. تذكرة مباراة مصر ونيجيريا بـ"100 جنيه" فى السوق السوداء

تجمهر عدد من المشجعين أمام مقر اتحاد الكرة صباح اليوم، للمطالبة بالحصول على تذاكر لمباراة مصر ونيجيريا الليلة بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠١٧، مؤكدين اختفاءها وبيعها فى السوق السوداء.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وهتفت الجماهير مطالبة بتوفير التذاكر، خاصة أن سعر التذكرة الواحدة تخطى الـ١٠٠ جنيه فى السوق السوداء.
>- 10 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا اليوم 29/3/2016
- من جيل تريكة لرفقاء "صلاح": مشوار الألف ميل يبدأ بتخطى نيجيريا
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