تفريغ كاميرات المراقبة ببرج العرب وفحص ركاب الطائرة

أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى أن الجهات الأمنية تتابع كافة تحركات ووصول ركاب الطائرة المختطفة بداية من وصولهم مطار برج العرب.

وأوضح المصدر أنه تم حاليا تفريغ كافة كاميرات المراقبة لمراجعة بيانات جميع ركابها والتأكد من مواقفهم الأمنية.

وكان وزير الطيران المدنى شريف فتحى قد أكد أن طائرة مصرية خاصة ستقلع بعد ساعة لإعادة المصريين المختطفين.

وقال فتحى فى المؤتمر الصحفى إن كل المختطفين يتواجدون حاليا فى مطار لارنكا، وأنه تم الإفراج عن جميع الركاب عدا 7 فقط.

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