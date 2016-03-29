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"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع انشاء اكادبمية الامارات الدبلوماسية

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"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع انشاء اكادبمية الامارات الدبلوماسية "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع انشاء اكادبمية الامارات الدبلوماسية

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشان انشاء اكادبمية الامارات الدبلوماسية ومقرها ابوظبي ويجوز بقرار من  مجلس امناء الاكاديمية انشاء فروع او مكاتب لها داخل الدولة.

وتهدف الاكاديمية الى دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي بما يحقق استراتيحية الدولة والعمل على تاهيل وتدريب ورفع كفاءة اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين فب الوزارة والجهات المعنية الاخرى
> وتختص بالاسهام في دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية

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