ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة داخل محل وجبات جاهزة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب محل لتقديم الوجبات الجاهزة فى التجمع الأول لحيازته 350 كيلو مصنعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة مفادها قيام صاحب محل وجبات جاهزة ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهز.

وداهمت اليوم الثلاثاء مجموعة من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مالكه و350 كيلو "مقطعات لحوم، وأجزاء دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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