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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز، لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم بمنطقة بولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاؤه على 319360 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

- تحرير 22 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركزى طما والمراغة فى سوهاج

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