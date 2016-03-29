القبض على صاحب مخبز لبيعه 37 طن دقيق بالسوق السوداء فى منشأة ناصر

ألقت مباحث شرطة التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 37 طن دقيق وبيعها بالسوق السوداء فى منطقة منشأة ناصر، و حرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز، عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية، واستخراج الدقيق البلدى وبيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة المخبز، وضبطت صاحبه وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وبفحص السجلات تبين استيلائه على 743 شيكارة دقيق بلدى وزنت 37,130 طن دقيق، قام ببيعها فى سوق سوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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