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"استئناف القاهرة" ترفض طلب رد المستشار "ناجى شحاتة" بقضية خلية إمبابة

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"استئناف القاهرة" ترفض طلب رد المستشار "ناجى شحاتة" بقضية خلية إمبابة "استئناف القاهرة" ترفض طلب رد المستشار "ناجى شحاتة" بقضية خلية إمبابة
قضت الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلب الرد المقدم من المتهم الرابع بقضية خلية إمبابة الإرهابية، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، وتغريم مقدم الطلب مبلغ خمسة آلاف جنيه، مع إعادة القضية لنظرها بنفس الدائرة.

وكان دفاع المتهم قدم طلب الرد إلى محكمة الاستئناف، مؤكدا أن القاضى الذى ينظر القضية يتخذ موقفًا عدائيًّا ضد المتهمين وضد ثورة 25 يناير، وبهذا يكون هناك طلب رد آخر متبقى نظره للمستشار محمد ناجى شحاتة، وهو طلب رد بقضية أحداث مجلس الوزراء.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات بـ"أنهم في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس 2015، بمنطقة إمبابة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعى وتكفير الحاكم، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة والأقباط، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر».

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