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ضبط صاحب محطة وقود قبل بيعه 101 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بحلوان

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ضبط صاحب محطة وقود قبل بيعه 101 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بحلوان ضبط صاحب محطة وقود قبل بيعه 101 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بحلوان
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محطة وقود، بحوزته 101 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى بحلوان وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام المسئولين عن محطة وقود لتموين السيارات بنطاق دائرة قسم حلوان، بتجميع كميات كبيرة من الوقود تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يعد إهدارا للدعم الذى توفره الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، وقامت بمداهمة محطة الوقود، وأسفرت عن ضبط صاحب المحطة وبفحص التنكات تبين وجود 41 ألف لتر سولار و33700 لتر بنزين 92، كما تم ضبط 26300 لتر بنزين 80 ويقوم بتخزينها داخل تنكات لبيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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