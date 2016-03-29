ضبط رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة لاستيلائهما على الدعم فى المطرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة من القبض على رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة تموينى، لاستليائهم على أموال الدعم المخصصة للمواطنين بالمطرية، و حرر محضر بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا
وردت معلومات لشرطة التموين تفيد عدم تسليم رئيس مكتب تموين ومالك محل تموين، البطاقات التموينية الذكية المستخرجة بتاريخ 1/1/2015، واستيلائهم على أموال الدعم بدون مسوغ قانونى لحسابهم الشخصى بالمطرية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وتبين استيلائهم على 3455 جنيه بدون وجة حق، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
>ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا