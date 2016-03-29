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ضبط رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة لاستيلائهما على الدعم فى المطرية

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ضبط رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة لاستيلائهما على الدعم فى المطرية ضبط رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة لاستيلائهما على الدعم فى المطرية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث بالقاهرة من القبض على رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة تموينى، لاستليائهم على أموال الدعم المخصصة للمواطنين بالمطرية، و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد عدم تسليم رئيس مكتب تموين ومالك محل تموين، البطاقات التموينية الذكية المستخرجة بتاريخ 1/1/2015، واستيلائهم على أموال الدعم بدون مسوغ قانونى لحسابهم الشخصى بالمطرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وتبين استيلائهم على 3455 جنيه بدون وجة حق، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


>ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا

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مصر 365

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