ضبط رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة لاستيلائهما على الدعم فى المطرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة من القبض على رئيس مكتب تموين و صاحب محل بقالة تموينى، لاستليائهم على أموال الدعم المخصصة للمواطنين بالمطرية، و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد عدم تسليم رئيس مكتب تموين ومالك محل تموين، البطاقات التموينية الذكية المستخرجة بتاريخ 1/1/2015، واستيلائهم على أموال الدعم بدون مسوغ قانونى لحسابهم الشخصى بالمطرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وتبين استيلائهم على 3455 جنيه بدون وجة حق، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 320 ألف جنيه من أموال الدعم ببولاق أبو العلا