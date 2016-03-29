وصول المتهمين بقضية "غرق مركب الوراق" لسماع الحكم فى الاستئناف على حبسهما

وصل منذ قليل إلى محكمة جنح مستأنف الوراق المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، كل من "حمادة.ع" و "محمد.خ"، لحضور جلسة الحكم فى الاستئناف المقدم من جانبهما، على حكم حبسهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرق مركب الوراق"، والتى راح ضحيته ما يقرب من 40 شخصا، وإصابة 10 آخرين.

وكان دفاع المتهمين تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى، والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات و غرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع"، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيها، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود وغرامة 300 جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".

وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

- مد أجل الحكم فى استئناف المتهمين بقضية "غرق مركب الوراق" لـ29 مارس

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