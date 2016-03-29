ريجيم الصيام المائى أحدث الطرق لفقدان الوزن.. يُفقد المرأة 3% من وزنها

صرحت خبيرة التغذية الفرنسية "بينيديكت ترانسون كامون" أن من أحدث طرق التخسيس هو ريجيم الصيام المائى، والذى يقوم على تناول السوائل لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ويركز على تناول عصائر الخضروات والفاكهة والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن هذا النظام مفيد للصحة، حيث إنه يساعد على فقدان المرأة 3 % من وزنها أما الرجل فيفقد نحو 10 %.

ولفتت إلى اعتماد هذا النظام على عصائر البنجر والجزر والليمون والتفاح والكوسة والشمر والكرفس ومشروب الزيزفون، موضحة أن هذه العصائر تستنفذ كل الدهون وتنتج أجسام"الكيتونات"، الناتجة عن تلف الخلايا الدهنية.

وأشارت إلى أن "الكيتونات" لديها خاصية التنشيط، وهو ما يساعد على تحمل الحرمان من الطعام، موضحة أن هذا الصيام يساعد على إنتاج هرمون الكورتيزون المضاد للالتهابات ويخفف من أعراض الروماتيزم والمفاصل.

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