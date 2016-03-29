أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء يتوصلون لسلالة فئران يمكن استخدامها لاختبار لقاحات ضد زيكا

Google+ Print
علماء يتوصلون لسلالة فئران يمكن استخدامها لاختبار لقاحات ضد زيكا علماء يتوصلون لسلالة فئران يمكن استخدامها لاختبار لقاحات ضد زيكا
نجح علماء أمريكيون فى التوصل لسلاسة معدلة جينيا من الفئران يمكن أن تصاب بعدوى زيكا الفيروسية فى تطور مهم قد يستخدم لاختبار اللقاحات والعقاقير المستخدمة فى علاج الفيروس الذى ينتشر سريعا فى الأمريكتين ومنطقة الكاريبى.

وعادة ما لا تصاب الفئران بعدوى زيكا لكن الاختبارات الأولية أوضحت نمو الفيروس فى أجسام هذه السلالة ما يوفر قرائن على كيفية انتقال الفيروس -الذى تنقله لدغات البعوض- من خلال الاتصال الجنسى.

وقال سكوت ويفر عالم الفيروسات فى الفرع الطبى فى جالفستون بجامعة تكساس الذى شارك فى الدراسة التى نشرت نتائجها أمس الاثنين فى الدورية الأمريكية للصحة وطب المناطق الحارة "سنجرى تجارب لإثبات إن كان بالإمكان حدوث انتقال للفيروس من خلال الاتصال الجنسى".

وقال ويفر إن نموذج هذه السلالة من الفئران يمثل أداة جوهرية لإتاحة الفرصة للشركات والعلماء لاختبار اللقاحات والعقاقير المضادة للفيروسات المخصصة لعلاج عدوى زيكا التى يشتبه بعلاقتها بآلاف من حالات تشوه المواليد وحالات صغر حجم الرأس فى البرازيل.

وفى أول فبراير الماضى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدوى زيكا تمثل حالة طوارئ صحية مشيرين إلى "قرائن قوية" تعضد العلاقة السببية بين الإصابة بالفيروس فى أثناء الحمل وحالات صغر حجم الرأس لدى المواليد.

وقال شنان روسى خبير الفيروسات فى الفرع الطبى فى جالفستون بجامعة تكساس الذى أشرف على هذه الدراسة إنه عادة ما يستغرق التوصل لمثل هذه السلالة من الفئران بضعة أشهر لكن سرعة انتشار الوباء تستلزم ردا سريعا فيما تمكن الفريق البحثى من تجميع النتائج خلال ثلاثة أسابيع.

وأجرى الفريق البحثى اختبارات على الفيروس لدى عدة أنواع من الفئران المعدلة وراثيا ذات الجهاز المناعى الضعيف، وأصيبت الفئران الصغيرة بالفيروس، وعانت من الخمول وفقدت الوزن وبدأت تحتضر بعد ستة أيام.

وأوضحت الفحوص وصول الفيروس إلى أعضاء رئيسية للفأر بتركيزات عالية منها ما وجد فى الطحال والمخ والأنسجة.

ويقول ويفر إن ثمة حدود لما يمكن استنتاجه من الفئران لينطبق على حالة العدوى البشرية لكن قد يتسنى الحصول على خيط مبكر يمكن تتبعه فى الرئيسيات من غير البشر.


>- المراكز الأمريكية تحذر الأطباء من عدوى زيكا أثناء الحمل والولادة

- بالصور.. شاب أمريكى مصاب بـ"زيكا" يساعد فى حملات لمكافحة الفيروس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365