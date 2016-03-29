بالصور.. أمن القليوبية يزيل 11 كيلو أشجار لإنشاء 3 طرق مرورية بالجعافرة

كشف اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، عن خطة تطوير المثلث الذهبى وإعادة بث الروح فيها وعودتها إلى أحضان أهلها الأصليين بعد اغتصابها من قبل العناصر الإجرامية التى حولت ثلاث قرى من أفضل قرى محافظة القليوبية فى زراعة الموالح إلى أخطر القرى بعد اغتصابها واغتصاب أراضيها عنوة عن أصحابها لتتحول أشجار الموالح إلى بؤر إجرامية ويستغلها عتاة الإجرام كساتر ويتحصنون بأشجارها من هجمات قوات الأمن.

وقال مدير الأمن لـ "اليوم السابع"، إن قوات أمن القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام تكثف جهودها الأمنية لضبط "أمين حافظ" وأفراد عصابته والمتهمين بقتل ضباط الشرطة، وأضاف "شلبى" أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة المهندس طه متولى نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وعضوية كل من :- المهندس محمد كامل نصار مدير عام الزراعة بالقليوبية واللواء فرحات محمد على، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، المهندس فتحى عبد الحميد محمد مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالقليوبية والمهندس محمود إبراهيم حسن مدير عام الشئون القانونية بالمديرية، والمهندس محمد مختار عشرى مدير الإدارة الزراعية بشبين القناطر، والعقيد عبدا لله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة والمهندس فرج محمد سلامة مدير الجمعية الزراعية بالجعافرة لحصر الأراضى التى سوف يتم إزالة الاشجاربها، يحيث انتهت اللجنة إلى اقتراح تمهيد وشق عدد 6 طرق على أن تمهد هذه الطرق بمعرفة مجلس مدينة شبين القناطر حتى تتمكن السيارات والمدرعات الخاصة بالقوات من ملاحقة العناصر الإجرامية وتطهير الحدائق من دواليب المخدرات داخلها، والتى يصعب الوصول إليها، وما أسفرت عنه الجهود من تمهيد الطريق الفاصل بين قرية السلمانية والجعافرة بين حدائق الأشجار بطول 3 كيلو تقريباً، وتمهيد الطريق الثانى داخل حدائق الأشجار بطول 4 كيلو تقريباً ويبدأ من المقابر وحتى الرشاح الفاصل بين حدائق الجعافرة وزاوية النجار، واليوم تم شق الطريق الثالث داخل حدائق الأشجار ويبدأ من (كوم السمن وحتى الجعافرة) بطول 4.5 كيلو متر، وتبين أن الطريق مدرج ضمن الخطة المعتمدة لرصف الطرق بمحافظة القليوبية منذ سنوات، وتم تسليم الطريق لهيئة الطرق لرصفه.

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