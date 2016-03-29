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تعاون تدريبي بين معهد الفارابي العالي للتدريب واللغات والجمعية السعودية للإعاقة السمعية

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تعاون تدريبي بين معهد الفارابي العالي للتدريب واللغات والجمعية السعودية للإعاقة السمعية تعاون تدريبي بين معهد الفارابي العالي للتدريب واللغات والجمعية السعودية للإعاقة السمعية

    في خطوه غير مسبوقة في مجال التعاون التدريبي بين معهد الفارابي العالي للتدريب واللغات و الجمعية للإعاقة السمعية ،تمت مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية.

وخلال إجتماع عقد بمقر معاهد الفارابي أستقبل سعادة الدكتور قطب حامد عوض نائب رئيس مجلس إدارة معاهد الفارابي لشئون التدريب والتعليم نيابه عن سعادة الدكتور صالح بن ناصر الزغيبي كل من سعادة الأستاذ / ناصر بن علي الهزاني رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية ولفيف من أعضاء مجلس إدارته وبحضور المهندس حسن نجيب مدير المشاريع بمعاهد الفارابي فقد تم توقيع إتفاقية تعاون بين معاهد الفارابي والجمعية السعودية للإعاقة السمعية لعقد دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي لمنسوبي الجمعية تهدف لتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.

ومن جهته أكد الدكتور صالح بن ناصر الزغيبي رئيس مجلس إدارة معاهد الفارابي أن معاهد الفارابي بجميع فروعها - والمنتشرة بأنحاء المملكة - تدعم وتساند جميع الجهود الرامية إلى تحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزز دمجهم في جميع مجالات المجتمع، لذا ستبذل المعاهد وجميع منسوبيها قصارى جهودهم في سبيل تحقيق التعليم المناسب لهم وتوفير الرعاية الصحية المناسبة بالتعاون مع الجهات المختلفة، وتحسين فرص التواصل والاندماج في المجتمع، وبالتالي تعزيز انتمائهم وتفاعلهم واندماجهم".

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