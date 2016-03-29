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مفاجأة .. مختطف الطائرة المصرية كان مرشحًا لتولي عميد كلية الطب البيطري بالأسكندرية

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مفاجأة .. مختطف الطائرة المصرية كان مرشحًا لتولي عميد كلية الطب البيطري بالأسكندرية مفاجأة .. مختطف الطائرة المصرية كان مرشحًا لتولي عميد كلية الطب البيطري بالأسكندرية

إبراهيم سماحة

كشف الموقع الإخباري لجامعة الإسكندرية، أن مختطف الطائرة المصرية في قبرص، الطبيب البيطري والأستاذ بالجامعة كان ضمن 7 من أساتذة كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية للترشح لمنصب عميد الكلية حيث قبلت لجنة إختيار العمداء أوراق السبعة المرشحين.

وبحسب الموقع، قال الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، إن اللجنة قبلت أوراق كلا من أ.د أشرف عبد العزيز قرقورة، أ.د أشرف محمد عبد الحميد ناظم،  (أ.د إبراهيم عبد التواب سماحة)، أ.د جمال أحمد العمراوي، أ.د سند طلعت سعد، أ.د محمد محمد إبراهيم شرف، أ.د محمد محمد إبراهيم موسى، مؤكدًا أنه لا يوجد مستبعدون.

 

 

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