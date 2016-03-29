الرئيس القبرصي: خطف الطائرة المصرية ليس عملًا إرهابيًا

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، الثلاثاء، أن خطف الطائرة المصرية ليس ليس عملًا إرهابيا، لافتا إلى أن الامر كله يتعلق بزوجة الخاطف الموجودة في قبرص.

وأوضح الرئيس القبرصي، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء منذ قليل، أنه تم إطلاق سراح 49 من ركاب الطائرة المصرية حتى اللحظة.

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

وأجبرها مختطفها الذي يدعى “إبراهيم سماحة”،على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.