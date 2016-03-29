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النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث اختطاف الطائرة المصرية بقبرص

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النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث اختطاف الطائرة المصرية بقبرص النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث اختطاف الطائرة المصرية بقبرص

المستشار نبيل صادق النائب العام – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ قليل، بفتح تحقيق عاجل في حادث اختطاف الطائرة بمطار “لارناكا” القبرصية وعلى متنها 81 راكبًا.

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

 وأجبرها مختطفها الذي يدعى “إبراهيم سماحة”،على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.

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