الضيافة الجوية: طاقم الطائرة المختطفة يرفض مغادرتها قبل تحرير جميع الركاب

قال نقيب الضيافة الجوية المصرية، إن طاقم الطائرة المصرية المختطفة يرفض مغادرة الطائرة قبل تحرير جميع الركاب، بحسب ما نقلته “سي بي سي اكسترا” منذ قليل.

يذكر أنه ما يزال على متن الطائرة 4 ركاب أجانب يحتجزهم خاطف الطائرة، الذي يدعى “إبراهيم سماحة”.

وطالب “سماحة” فور وصول الطائرة لمطار ألاكا بقبرص بمترجم فوري وحق لجوء سياسي في قبرص، بعدما كان ينوي التوجه لتركيا.

“سماحة” طبيب مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وتفيد أنباء عن أن دوافعه في اختطاف الطائرة شخصية، خاصة وبعد أن أكدت مصر للطيران ومصادر أمنية قبرصية عدم وجود أي متفجرات بالطائرة المخطوفة.