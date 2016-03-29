الشرطة القبرصية: طليقة مختطف الطائرة المصرية بقبرص في طريقها لمطار «لارناكا»

أعلنت الشرطة القبرصية، منذ قليل، أن مارينا باراشكو، طليقة إبراهيم سماحة، مختطف الطائرة المصرية بقبرص، في طريقها لمطار “لارناكا” حاليًا بناءًا على طلبه.

فيما أكدت مصادر أمنية قبرصية، بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز عربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الخاطف يريد التحدث إلى طليقته قبرصية الجنسية وربما دوافعه شخصية لهذا الطلب.

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

وأجبرها مختطفها الذي يدعى “إبراهيم سماحة”،على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.

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