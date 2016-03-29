ضبط 3 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات بالأقصر

مراسل «ONA»:

تمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة الأقصر، فجر الثلاثاء، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بدائرة مركز شرطة طيبة شمال المحافظة.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من الرائد وادي نبيل رئيس مباحث مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات بقيام المدعو ” احمد. ع. م ” 42 سنة، عامل، ومقيم مدينة قوص محافظة قنا يتردد على محافظة الأقصر لجلب المواد المخدرة تمهيدا لتوزيعها لتجار الجملة والتجزئة.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم وضع كمين للمتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدون لوحات بدائرة مركز طيبة شمال المحافظة وتم ضبطه وبحوزته 3 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تحرر محضرا رقم 266 إدارى مركز طيبة بذلك وجارى عرضه على النيابة.