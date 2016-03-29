6 أشخاص ممنوعون من تناول الكركم منهم مريض الكلى والحامل

1- مرضى اضطرابات الجهاز الهضمى

2- المصابون بمشاكل فى المرارة

3- المصابون بحصوات الكلى

4- مرضى السكر

5- الحوامل والمرضعات

يعتبر الكركم من أفضل الأطعمة فى العالم، فبفضل مادة الكركمين الموجودة فيه يفضل كثيرون استخدامه فى الطعام لرائحته اللطيفة ولونه الأصفر. وفى المقابل كشف الموقع الطبى الامريكى “homehealthyrecipes”، فى تقرير نشرة مؤخرا عن ضرورة امتناع فئات من الناس عن تناول الكركم، وتشمل:>كشفت دراسة لجامعة ميريلاند الأمريكية عن تداخل الكركم مع الأدوية المضادة للحموضة، وإمكانية تسببه فى زيادة حمض المعدة عند تناوله بجانب العقاقير المضادة للحموضة.>الكركم قد يفاقم مشاكل المرارة، لذلك يجب تجنبه إذا كان الشخص مصابا بحصوات فى المرارة، أو انسداد فى القنوات المرارية.>يمكن للكركم أن يؤدى لتكوين حصوات الكلى، من خلال جعل أكسالات الكالسيوم غير قابلة للذوبان، وهى الأكسالات المسببة لنحو 75٪ من أنواع حصوات الكلى.>الكركم لديه القدرة على خفض مستويات السكر فى الدم للمرضى، ولكن يمكن أن يسبب انخفاضا كبير فى مستوى السكر، ويترتب على ذلك الإصابة بغيبوبة سكرية.>تناول الكركم قد يكون غير آمن للحوامل، لأنه قد يشكل خطرا على الحمل من خلال تحفيزه للرحم، وتعزيز الدورة الشهرية.

وبشأن الرضاعة الطبيبعة لا توجد معلومات حتى الآن عن مستوى السلامة من الكركم، لذلك ينصح المتخصصون المرضعات بعدم استخدام الكركم تجنبا لأى آثار جانبية محتملة.

6- الذين سيخضعون لعمليات جراحية

>يجب التوقف عن تناول الكركم قبل أسبوعين من الخضوع لعملية جراحية لأن الكركم يمنع تجلط الدم، وقد يسبب نزيفا إضافيا أثناء وبعد الجراحة.