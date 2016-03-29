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الإفراج عن 49 راكبًا و7 من الطاقم الاحتياطي.. واستمرار احتجاز 5 ركاب والطاقم الرئيسي

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نزول الركاب المفرج عنهم من الطائرة

نزول الركاب المفرج عنهم من الطائرة

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم الإفراج عن 49 راكبًا بينهم الأطفال والنساء، وكذلك تم الإفراج عن 7 من الطاقم الاحتياطي، وذلكك في مداخلة هاتفية له مع برنامج “صباح أون” على فضائية أون تي في منذ قليل..

وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مختطف الطائرة المصرية أفرج عن جميع الركاب فيما عدا 5 ركاب وطاقم الطائرة.

وأنه تم نقل الركاب المفرج عنهم من مطار ألاركا القبرصي في أتوبيسات خاصة إلى أماكن آمنة.

الأتوبيسات لنقل الركاب المفرج عنهم

الأتوبيسات لنقل الركاب المفرج عنهم

 

 

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