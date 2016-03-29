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احذر الفراخ اللى بدمها.. مطاعم شهيرة تقدمها وتعرضك لـ4 أنواع من التسمم

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احذر الفراخ اللى بدمها.. مطاعم شهيرة تقدمها وتعرضك لـ4 أنواع من التسمم احذر الفراخ اللى بدمها.. مطاعم شهيرة تقدمها وتعرضك لـ4 أنواع من التسمم
تداول مؤخرا مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى صورا لقطع دجاج تباع فى سلسلة مطاعم شهيرة يظهر داخلها آثار للدم نظرا لأنه لم يتم طهيها جيدا، وهو أمر شائع فى الكثير من المطاعم، خاصة الشهيرة، حيث يتم طهى كميات ضخمة من الدجاج فى وقت قصير لتقديمها للزبائن أو إيصالها للمنازل فى أسرع وقت، كما تظهر هذه المشكلة فى بعض المدن الجامعية التى تقدم وجبات الدجاج لآلاف الطلاب فى فترة زمنية قصيرة.

ورغم أن الدجاج يعد من الوجبات الصحية الرائعة، لاحتوائه على البروتين والحديد وفيتامينى "ب 12" و"ب 6"، إلا أن عدم طهيه جيدا قد يتسبب فى إصابتك بأمراض صحية عديدة.

وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "sfgate" أن طهى الدجاج باستخدام حرارة عالية، بحيث تصل درجة الحرارة الداخلية بالدواجن المطهية إلى 74 سليزيوس يساهم فى قتل أغلب البكتيريا الخطيرة ويجعل تناول لحومها أمراً آمنا.

وكشف التقرير عن أن أبرز الأمراض التى تصيب متناول الدجاج غير المطهى جيدا وتشمل:
>1.التسمم بالسالمونيلا: يعد من الأمراض البكتيرية الشائعة الناجمة عن تناول الدجاج الذى لا يتم طهيه جيدا، وتظهر أعراض التسمم بعد مرور 12 إلى 36 ساعة من الأكل، وتشمل: الحمى والإسهال والمغص والصداع والغثيان والقىء.

2.عدوى الكامبيلوباكتر: توجد البكتيريا فى حوالى 50% من الدجاج، ومن أبرز أعراضها: آلام البطن والإسهال والحمى والمغص، وتظهر أعراضها غالبا بعد تناول الطعام الفاسد بيومين إلى 5 أيام، بينما يساهم طهى الدجاج باستخدام حرارة عالية فى قتل هذه الميكروبات.

3.العدوى ببكتيريا كلوستريديوم: من أشهر مسببات التسمم الغذائى، وتحدث بسبب عدم طهى لحوم الدجاج جيدا، وبسبب عدم حفظه فى حرارة مرتفعة أو داخل الثلاجة عقب طهيها، ومن أشهر أعراض التسمم بها: تقلصات البطن والغثيان والإسهال، وغالبا ما تبدأ فى الظهور عقب مرور 6 إلى 24 ساعة من الأكل.

4.الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو الستافيلوكوكس وتظهر أعراضها فى صورة إسهال وقىء وتقلصات شديدة بالأمعاء وشعور بغثيان شديد، وهى تظهر سريعا بعد تناول الدجاج غير المطهى جيدا، خلال فترة تتراوح من 30 إلى 8 ساعات، وقد تستمر حتى 3 أيام.


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