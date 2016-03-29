أطعمة ومشروبات تعالج حرقة المعدة.. عصير الصبار وخل التفاح والموز أهمها

حرقة المعدة واحدة من المشاكل الصحية الشائعة وتتميز أعراضها فى الشعور بعدم الارتياح والحرقة فى منطقة الصدر. وكشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أطعمة ومشروبات طبيعية تحد من ألم حرقة المعدة تشمل:

• عصير الصبار: شرب كوب من عصير الصبار يهدئ المعدة ويقلل من الحموضة والحرقة.

>• الموز يحتوى على مضادات الحموضة التى تقلل السائل الحمضى المسبب للحرقة فى المعدة.

>• خل التفاح: تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح أفضل وسيلة لمنع حرقة المعدة والحموضة.

>• شرب الكثير من الماء يساعد فى طرد السموم من الجسم.

>• بيكربونات الصودا: مزج الماء بـ"بيكربونات الصودا" وتناوله علاج فعال لحرقة المعدة.

>• اللوز يساعد على الهضم، ومضغ قليل منه يوميا يمد الجسم بالعديد من الفوائد أبرزها الحد من الألم وعدم الراحة المرتبطة بحرقة المعدة أو الحموضة.

- الشعور بالحموضة وحرقان المعدة من أعراض الذبحة الصدرية

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