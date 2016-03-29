دفاع دومة: 10 أبريل أولى جلسات نظر استئناف موكلى على حكم حبسه 6 أشهر

قال كريم عزت دفاع النشطاء السياسيين أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، إن النيابة العامة حددت جلسة 10 أبريل لنظر استئناف موكليه على قرار حبسهم 6 أشهر فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

وأضاف "عزت" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جلسة الاستئناف ستعقد أمام محكمة جنح مستأنف المعادى والتى ستعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ونوه الدفاع إلى أن موظف تنفيذ الأحكام بنيابة المعادى الجزئية قد انتقل إلى مقر احتجاز المتهمين فى سجن طرة، وقاموا بالتوقيع على الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 6 شهور.

كانت محكمة جنح المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، قد قضت برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من النشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر، و محمد عادل، وتأييد حبسهم 6 أشهر لكل منهم فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

دفاع دومة: سنطعن على حكم الحبس خلال 10 أيام

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