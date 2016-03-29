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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

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ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام ل.م.37 ربة منزل بإدارة الشقة خاصتها للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الرجال راغبى المتعة لممارسة الدعارة نظير أجر مادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها كل من: "ع.م" 25 سنة لا تعمل، و"م. ر" 22 سنة لا تعمل، وتقيمان دائرة محافظة الجيزة، و"ب.ف" 36 سنة لا تعمل، وه.ع.م 20 سنة لا تعمل، وتقيمان دائرة قسم حلوان، و"ر.م.غ" 20 سنة لا تعمل، ومقيمة دائرة قسم 15 مايو، وبصحبتهن 6 رجال من راغبى المتعة، وبحوزتهم 20 قرصا مخدرا، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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